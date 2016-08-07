

Beşiktaş'la yollarını ayırma kararı almasının ardından görüştüğü takımlarla anlaşma sağlayamayan Mario Gomez, geri adım atmıştı.







Menajeri Uli Ferber aracılığıyla Fikret Orman'a mesaj gönderen 31 yaşındaki futbolcu, Başkan'dan gelen olumlu geri dönüş sonrasında tekrar Siyah-Beyazlı formayı giymek için şartlarını belirledi. Bu doğrultuda Başkan Fikret Orman'a, “Fiorentina'daki maaşımın aynısını yani 7.5 milyon Euro'yu ödemeyi kabul ederseniz Beşiktaş'la yola devam ederim” mesajını gönderen tecrübeli futbolcuya cevap gecikmedi.