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beşiktaş'ın istikrar abideleri hutchinson ve beck

BEŞİKTAŞ'IN İSTİKRAR ABİDELERİ HUTCHİNSON VE BECK

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri, Atiba Hutchinson ve Andreas Beck oldu.

Tarih : 29 Aralık 2015, 11:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstikrar Abideleri Hutchinson Ve Beck(6/10)4


Siyah-beyazlı ekibin, Süper Lig'in ilk yarısında yaptığı 17 lig maçında 20 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncular arasında 17 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Atiba Hutchinson ve Andreas Beck, toplamda bin beş yüz otuzar dakika sahada kaldı. Hutchinson, geride kalan sezon da Beşiktaş'ın ligde en çok süre alan futbolcusuydu.



Siyah-beyazlı ekipte, ilk yarıdaki 17 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Luiz Rhodolfo, bin 528 dakika ile Hutchinson ve Beck'in arkasında yer aldı.








Etiketler: Beşiktaş  In  İstikrar  Abideleri  Hutchinson  Ve  Beck    haber

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