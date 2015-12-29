BEŞİKTAŞ'IN İSTİKRAR ABİDELERİ HUTCHİNSON VE BECK
Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri, Atiba Hutchinson ve Andreas Beck oldu.
Siyah-beyazlı ekibin, Süper Lig'in ilk yarısında yaptığı 17 lig maçında 20 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncular arasında 17 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Atiba Hutchinson ve Andreas Beck, toplamda bin beş yüz otuzar dakika sahada kaldı. Hutchinson, geride kalan sezon da Beşiktaş'ın ligde en çok süre alan futbolcusuydu.
Siyah-beyazlı ekipte, ilk yarıdaki 17 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Luiz Rhodolfo, bin 528 dakika ile Hutchinson ve Beck'in arkasında yer aldı.
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