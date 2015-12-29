

Siyah-beyazlı ekibin, Süper Lig'in ilk yarısında yaptığı 17 lig maçında 20 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncular arasında 17 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Atiba Hutchinson ve Andreas Beck, toplamda bin beş yüz otuzar dakika sahada kaldı. Hutchinson, geride kalan sezon da Beşiktaş'ın ligde en çok süre alan futbolcusuydu.







Siyah-beyazlı ekipte, ilk yarıdaki 17 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Luiz Rhodolfo, bin 528 dakika ile Hutchinson ve Beck'in arkasında yer aldı.