BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ GOLCÜ, SONUNDA EVET DEDİ
Golcü arayan Beşiktaş, Atiba'nın önerdiği Cyle Larin'le el sıkıştı. Kanadalı futbolcunun kulübü ile pazarlıklar sürüyor.
Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için çaba sarf eden Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Cyle Larin'le ön anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmede, ABD'nin Orlando takımında oynayan Jamaika asıllı 22 yaşındaki yıldızla el sıkışıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Larin'in senelik 1.5 milyon euroya "evet" dediği, kulübü ile ise pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Larin'in Orlando karnesi; 89 maç-44 gol-8 asist. Milan'ın Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in de siyah-beyazlıların gündemine geldiği belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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