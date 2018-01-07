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Beşiktaş'ın İstediği Golcü, Sonunda Evet Dedi
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Beşiktaş'ın istediği golcü, sonunda evet dedi

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ GOLCÜ, SONUNDA EVET DEDİ

Golcü arayan Beşiktaş, Atiba'nın önerdiği Cyle Larin'le el sıkıştı. Kanadalı futbolcunun kulübü ile pazarlıklar sürüyor.

Tarih : 07 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstediği Golcü, Sonunda Evet Dedi(6/10)2

Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için çaba sarf eden Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Cyle Larin'le ön anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmede, ABD'nin Orlando takımında oynayan Jamaika asıllı 22 yaşındaki yıldızla el sıkışıldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Larin'in senelik 1.5 milyon euroya "evet" dediği, kulübü ile ise pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Larin'in Orlando karnesi; 89 maç-44 gol-8 asist. Milan'ın Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in de siyah-beyazlıların gündemine geldiği belirlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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