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Beşiktaş'ın İstediği Gignac: Futbolu Meksika'da Bırakmak İstiyorum

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ GİGNAC: FUTBOLU MEKSİKA'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmayı planlıyor.

Tarih : 12 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstediği Gignac: Futbolu Meksika'da Bırakmak İstiyorum(7/10)3

Beşiktaş ile transfer ismi anılan 32 yaşındaki Fransız golcü Gignac, Meksika'da sürpriz bir açıklama yaptı.

Avrupa'dan bazı kulüplerin Cenk'in istemesi durumunda Beşiktaş'ın ilk planı olarak adlandırılan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmak istediğini açıkladı.

"KARİYERİMİ MEKSİKA'DA BİTİRMEK İSTERİM"

Meksika Ligi'nde şampiyon oldukları Monterrey maçının ardından açıklamalar yapan Gignac, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en büyük takımın oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Tigres ile Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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