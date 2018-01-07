BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ DEMBA BA'NIN SAĞLIK KONTROLLERİ TEMİZ ÇIKTI
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Demba Ba, Fransa'da geçtiği sağlık kontrollerinden sağlam çıktı.
Cenk Tosun'u gönderdikten sonra, oyuncunun yerine yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemindeki en önemli isimlerden olan Demba Ba'nın durumu belli oldu. Hem başkan Fikret Orman, hem de teknik direktör Şenol Güneş, Senegalli futbolcunun son durumunu bilmediklerini, sağlıklı ise kadrolarına katmak istediklerini söylemişlerdi.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarına Skorer ulaştı... Fransa'nın başkenti Paris'te bir klinikte 2 Ocak'ta detaylı bir taramadan geçtiği belirlenen Demba Ba için doktorların hazırladığı raporda sakatlığını tamamen atlattığının belirtildiği öğrenildi.
SAĞLAM RAPORU ALDI
Sakatlığından kurtulduğu ve futbol oynamasının önünde hiçbir engel kalmadığını belirttikleri futbolcu için Shanghai Shenhua Kulübü'ne bir yazı gönderdikleri de tespit edilen doktorların, oyuncuyu sezon öncesi kampına dahil etmelerinin önünde bir sakınca olmadığını ilettikleri belirlendi. İdmanlara başlayabileceği ve normal bir şekilde futbol oynayacağının ortaya çıkması üzerine Çin ekibi harekete geçti.
YARIN TOPBAŞI YAPACAK
İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapmakta olan Shenhua Kulübü bunun üzerine futbolcuyu buraya, kampa katılmaya çağırdı. Davete uyan Demba Ba Marbella'nın yolunu tutarken, 8 Ocak'ta (yarın) ulaştığı kampta topbaşı yapacağı belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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