Katıldığı üç kulvarda da yoluna devam eden Beşiktaş'ta devre arasında takıma katılacak ilk isim belli oldu. Beşiktaş'ın uzun süredir temas halinde olduğu ve sezon başında da transfer etmek için uğraştığı Domagoj Vida hakkında müjdeli haber, siyah-beyazlı ekibin kaleci antrenörü Marijan Mrmiç'ten geldi.

"ANTALYA KAMPIMIMIZA KATILACAK"

Son dönemde Vida ile ilgili basında çıkan dedikodulara cevap veren Mrmiç "Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye gideceği, takıma katılmadan satışının yapılacağı ve Dinamo Kiev'de kalacağı şeklinde bir çok söylenti var. Ancak kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık ve Beşiktaş istediği takdirde kendisi 3 Ocak'ta başlayacak olan devre arası Antalya kampımıza katılacak" dedi.

31 Aralık'ta Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida, Beşiktaş'a bedelsiz transfer olacak. Dinamo Kiev forması altında şu ana kadar 160 resmi maça çıkan Vida, 13 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: haberinburada