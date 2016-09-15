

Benfica deplasmanında Talisca'nın ayağından bulduğu frikik golü ile 1 puanı kapan Beşiktaş'ta herkesin Brezilyalı oyuncuyunun raket gibi sol ayağını konuşuyor. Talisca'nın sırrı ise Rivaldo'da da gizli. Oyun stilini Brezilyanın efsane oyuncusuna benzeten ve onun gibi büyük başarılar yakalamak isteyen Talisca, daha önce verdiği bir röportajda, 'onun attığı frikik gollerinin videolarını izliyorum. Ayağımı onun gibi kullanmak için çok çalışıyorum. Belki bir gün başarırım' demişti.