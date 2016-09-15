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beşiktaş'ın golünde rivaldo'nun büyük payı

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNDE RİVALDO'NUN BÜYÜK PAYI

Beşiktaş'a Benfica deplasmanında 1 puanı getiren golü atan Talisca'nın sırrı Rivaldo.

Tarih : 15 Eylül 2016, 13:14
Puan Ver : Beşiktaş'ın Golünde Rivaldo'nun Büyük Payı(7/10)7


Benfica deplasmanında Talisca'nın ayağından bulduğu frikik golü ile 1 puanı kapan Beşiktaş'ta herkesin Brezilyalı oyuncuyunun raket gibi sol ayağını konuşuyor. Talisca'nın sırrı ise Rivaldo'da da gizli. Oyun stilini Brezilyanın efsane oyuncusuna benzeten ve onun gibi büyük başarılar yakalamak isteyen Talisca, daha önce verdiği bir röportajda, 'onun attığı frikik gollerinin videolarını izliyorum. Ayağımı onun gibi kullanmak için çok çalışıyorum. Belki bir gün başarırım' demişti.








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