BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI ORKAN ÇINAR TAKIMDA KALIYOR
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar, teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla takımda kalıyor.
Beşiktaş'ta genç yetenek Orkan Çınar devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılacak mı? Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili karar verildi.
ORKAN ÇINAR'A TALİP ÇOK
Siyah-beyazlıların sezon başında Gaziantep'ten kadrosuna kattığı Orkan Çınar, Kara Kartal'da fazla forma şansı bulamamıştı. Genç futbolcuya, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor talip olmuştu.
ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ
Gelen tekliflerin kendisine iletilmesi sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in bu isimle ilgili kararını verdiği öğrenildi.
Şenol Güneş'in, Başkan Orman'dan Orkan'ın takımda tutulmasını istediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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