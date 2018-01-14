Beşiktaş'ta genç yetenek Orkan Çınar devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılacak mı? Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili karar verildi.

ORKAN ÇINAR'A TALİP ÇOK

Siyah-beyazlıların sezon başında Gaziantep'ten kadrosuna kattığı Orkan Çınar, Kara Kartal'da fazla forma şansı bulamamıştı. Genç futbolcuya, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor talip olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

Gelen tekliflerin kendisine iletilmesi sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in bu isimle ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in, Başkan Orman'dan Orkan'ın takımda tutulmasını istediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada