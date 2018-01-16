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Beşiktaş'ın forma giydirdiği futbolcu başka takıma gidiyor

BEŞİKTAŞ'IN FORMA GİYDİRDİĞİ FUTBOLCU BAŞKA TAKIMA GİDİYOR

Beşiktaş'ın sözleşme imzalayıp formayı giydirdiği Cyle Larin'in kulübü Orlando, Yunan ekiplerinden Olympiakos'la el sıkıştı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Forma Giydirdiği Futbolcu Başka Takıma Gidiyor(10/10)6

Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığını açıkladığı Cyle Larin'le ilgili sürpriz bir iddia geldi... Yunanistan'dan Nova Sport Radyosu, Emenike'yi kadro dışı bırakan Olympiakos'un, Kanadalı oyuncunun kulübü Orlando ile satın alma konusunda anlaştığını iddia etti.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Bu arada çok tehlikeli bir hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Cyle Larin'in FIFA'dan alacağı izinle oynatmayı planlıyor. FIFA futbolcuların oynaması için bu belgeyi her zaman çıkarıyor. Fakat uzmanlarda uyarıyor: Beşiktaş, Larin'i bu belge ile oynatırsa Orlando City açacağı tazminat davasını kazandığı anda Beşiktaş'tan belirlenen rakamı faiziyle alır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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