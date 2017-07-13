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Beşiktaş'ın eski yıldızı, gittiği takımda da sakatlandı

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI, GİTTİĞİ TAKIMDA DA SAKATLANDI

Beşiktaş'tan Flamengo'ya transfer olan Luis Rhodolfo, ligdeki maçta sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Rhodolfo, daha önce Beşiktaş'ta da uzun süreli sakatlanmıştı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Eski Yıldızı, Gittiği Takımda Da Sakatlandı(8/10)4

Beşiktaş'tan, Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'ya transfer olan Luis Rhodolfo'nun yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Brezilyalı futbolcu takımının son oynadığı Vasco da Gama maçında 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

EN AZ 1 AY YOK

Müsabakanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun yapılan tetkikler sonucunda durumunun ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TA DA SAKATLANMIŞTI

Rhodolfo daha önce, 7 Şubat 2016'daki Gaziantepspor maçında sakatlanmış ve sahalara ancak 1 Temmuz 2016'da dönebilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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