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Beşiktaş'ın Elden Çıkarmak İstediği Pektemek'e Konyaspor Talip Oldu

BEŞİKTAŞ'IN ELDEN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ PEKTEMEK'E KONYASPOR TALİP OLDU

Beşiktaş'ın sezon başından bu yana elinden çıkarmak istediği golcü oyuncu Mustafa Pektemek'e, Atiker Konyaspor talip oldu. Yeşil-Beyazlılar, Pektemek'i bonservisiyle istiyor.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Elden Çıkarmak İstediği Pektemek'e Konyaspor Talip Oldu(6/10)2

Kara Kartal'ın elden çıkarmak istediği tecrübeli futbolcusu Mustafa Pektemek için, Atiker Konyaspor'un ısrarı devam ediyor.

BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan Yeşil-Beyazlılar'ın bu ismi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

Pektemek, geçen sezon Başakşehir'de çıktığı 43 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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