Beşiktaş'ın sezon başından bu yana elinden çıkarmak istediği golcü oyuncu Mustafa Pektemek'e, Atiker Konyaspor talip oldu. Yeşil-Beyazlılar, Pektemek'i bonservisiyle istiyor.

Kara Kartal'ın elden çıkarmak istediği tecrübeli futbolcusu Mustafa Pektemek için, Atiker Konyaspor'un ısrarı devam ediyor.

BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan Yeşil-Beyazlılar'ın bu ismi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

Pektemek, geçen sezon Başakşehir'de çıktığı 43 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada