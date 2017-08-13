Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk etti.

PEPE SİFTAH YAPTI

Fauller nedeniyle sürekli duran ve temposu çok düşük olan maçın 45+4. dakikasında sahneye çıkan Beşiktaş'ın Real Madrid'den yeni transferi Pepe, yaptığı kafa vuruşuyla skoru değiştirdi ve bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kaynak: haberinburada