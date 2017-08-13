BEŞİKTAŞ'IN DÜNYA YILDIZI SİFTAHI İLK HAFTA YAPTI
Beşiktaş'ın Real Madrid'den yeni transferi Pepe, ilk golünü, ligdeki Antalyaspor maçında kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk etti.
PEPE SİFTAH YAPTI
Fauller nedeniyle sürekli duran ve temposu çok düşük olan maçın 45+4. dakikasında sahneye çıkan Beşiktaş'ın Real Madrid'den yeni transferi Pepe, yaptığı kafa vuruşuyla skoru değiştirdi ve bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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