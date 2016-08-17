Başkan ülke dışına çıktığı için Vodafone Arena'da yapılması planlanan belgesel sunumu iptal edilirken, Orman da transfer çalışmaları nedeniyle Ada'ya çıkarma yapmıştı.



Chelsea ile masaya oturan ve Kenneth Omeruo transferini noktalayan Fikret Orman'ın daha sonra Benteke için Liverpool'la görüştüğü ifade edildi.







Teklifi kabul ettiler







Fikret Orman'ın 3.5 milyon euroluk kiralama teklifine “Tamam” diyen İngiliz yetkililer, son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. Siyah-Beyazlılar Belçikalı forveti ikna etmeye çalışırken, bugün bu transferle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.