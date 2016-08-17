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beşiktaş'ın cristian benteke teklifi kabul edildi!

BEŞİKTAŞ'IN CRİSTİAN BENTEKE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!

Başkan ülke dışına çıktığı için Vodafone Arena'da yapılması planlanan belgesel sunumu iptal edilirken, Orman da transfer çalışmaları nedeniyle Ada'ya çıkarma yapmıştı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 12:49
Puan Ver : Beşiktaş'ın Cristian Benteke Teklifi Kabul Edildi!(0/10)


Chelsea ile masaya oturan ve Kenneth Omeruo transferini noktalayan Fikret Orman'ın daha sonra Benteke için Liverpool'la görüştüğü ifade edildi.



Teklifi kabul ettiler



Fikret Orman'ın 3.5 milyon euroluk kiralama teklifine “Tamam” diyen İngiliz yetkililer, son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. Siyah-Beyazlılar Belçikalı forveti ikna etmeye çalışırken, bugün bu transferle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.








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