Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak.

Yeşil-beyazlı ekip konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

KARARI İLK GÜVENLİK KURULU ALDI

"Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun üçüncü haftasında 26.08.2017 tarihinde Vodafone Park Stadyumu'nda oynayacağımız Beşiktaş maçına İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır."

GEÇEN SENE PATLAMA OLMUŞTU

10 Aralık 2016'da yine ligde oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından teröristlerin, Vodafone Arena çevresinde bekleyen devriye ekiplerine hain saldırı gerçekletirmiş, felaket olayda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada