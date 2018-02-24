BEŞİKTAŞ'IN BORCU BELLİ OLDU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün net borcunun 1 milyar 710 milyon TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş 2018 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"GELDİĞİMİZDEN BERİ BORÇLA UĞRAŞIYORUZ"
"Biz geldiğimizden beri borç yönetimi ile uğraşıyoruz. O günkü mali durum fiili olarak iflasın eşiğine gelmiş bir Beşiktaş vardı. 78 milyon dolar civarında bütçesi olan Beşiktaş Kulübü'nün, 30-35 milyon doları faize gidiyordu. Yatırımsal olarak işleri yapabilmek için yatırımlar da yoktu. Sürdürülebilir bir borç olsaydı bu yönetim kurulu zaten burada olmayacaktı."
"BEŞİKTAŞ'IN MALINI SATAN ADAM OLMAK İSTEMİYORUM"
"Borcu azaltmak için ya küçüleceksiniz, özellikle futbol takımından bahsediyorum. Diğer branşları da kapatacaksınız. Ben ve arkadaşlarım buraya sadece mali problemleri çözmek için gelmedik. Biz de buraya şampiyonluk yaşamaya, mutlu olmak için geldik. Kulübe giren parayı biz buluyoruz, biz getiriyoruz."
BORÇ AÇIKLANDI
"Net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL."
"İKİ RAKİBİMİZİ UEFA NEDEN ÇAĞIRDI?"
"Mart ayında iki rakibimizi UEFA çağırdı. Çok mu özledi onları? Neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Hiç UEFA'nın Beşiktaş ile problemi olduğunu duydunuz mu? Beşiktaş'ın itibarı yerindedir. Bir sosyal medya hesabım var küfür ediyorlar oradan bana. Bir cimri oluyorum, bir de parayı kimseye vermeyen adam oluyorum. 500 bin euroya aldığımız oyuncuyu 26-27 milyon euroya sattık. Bunu biz yaptık. Rakibimiz 30-40 milyon euroya mal olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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