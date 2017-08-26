BEŞİKTAŞ'IN BORCU 1 MİLYAR 766 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın 2017 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı. Başkan Fikret Orman ve yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
TÜZÜK YENİDEN DÜZENLENECEK
Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasında dernek tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Divan başkanı, 3 kez toplantılara katılmadıkları için üyelikten çıkarılan kişiler için hukuk departmanı ile birlikte çalışarak çözüm yolu bulduklarını ve bu kişileri yeniden toplantılara davet ettiklerini belirtti. Yamantürk ayrıca sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren yönetim kurulu ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarının altını çizdi.
TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 766 MİLYON 209 BİN 342 LİRA
Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borç tablosunu ortaya koydu.
Tuncel Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcunu 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıkladı..
Kaynak: haberinburada
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