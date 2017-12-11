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Beşiktaş'ın Bayern Münih'le Eşleşmesi, Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu

BEŞİKTAŞ'IN BAYERN MÜNİH'LE EŞLEŞMESİ, SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın, en zor rakiplerden biri olan Bayern Münih'i çekmesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Tarih : 11 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Bayern Münih'le Eşleşmesi, Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu(10/10)6

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu. Rakipler arasından belki de en zor kurayı çeken siyah-beyazlı temsilcimiz, sosyal medyaya da damga vurdu.

Bu eşleşme sonrası Twitter çalkalandı.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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