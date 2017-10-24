BEŞİKTAŞ'IN BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ŞANSI TUTMUYOR
Beşiktaş, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'e karşı çıktığı 19 maçta, sadece 4 kez galip gelebildi.
Beşiktaş, 'belalısı' Medipol Başakşehir'e karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.
BAŞAKŞEHİR 5, BEŞİKTAŞ 4 KEZ KAZANDI
İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9'u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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