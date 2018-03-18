Spor Toto Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından birinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek zirve yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Böylece derbinin berabere bittiği haftanın kazananaı Medipol Başakşehir oldu.

TOSIC GOLÜ ÇIKARDI

20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

ELIA BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ

28. dakikada Medipol Başakşehir baskısının sonucunu aldı. Adebayor'un Tolgay'dan kaptığı topla başlayan atakta Visca, topu ceza sahası önüne çevirdi. Adebayor'un boşalttığı alana hareketlenen Elia gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ligdeki tek golünü ilk haftada Bursa ağlarına gönderen Hollandalı isim 25 hafta sonra ligde golle tanışmış oldu.

BEŞİKTAŞ YÜKLENDİ AMA ATAMADI

İkinci yarıya iyi başlayan takım ise konuk Beşiktaş oldu. Bu kez önde baskı yapan takım olan siyah beyazlılar, Başakşehir'in top yapmasına izin vermedi. 62. dakikada da Caicara'nın 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bırakmasından sonra kontrolü ele alan Beşiktaş beraberlik için yoğun bir baskı kurdu.

BEŞİKTAŞ İKİLİ AVERAJI DA KAYBETTİ

Ancak baskı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinie yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 2018'de ilk kez yenilen Beşiktaş ise 50 puanda kaldı. İlk maçta rakibiyle berabere kalan siyah beyazlılar, ikili averajı da kaybetmiş oldu.

Kaynak: haberinburada