BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI ELİAQUİM MANGALA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR
Marcelo'nun gidişiyle yeniden stoper arayışlarına girişen Beşiktaş, daha önce ilgilendiği Eliaquim Mangala ile her konuda anlaştı. Oyuncu önümüzdeki hafta gelip imzayı atacak.
Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala'ya çevrildi.
HAFTAYA GELİYOR
Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü M. City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoper ile her konuda anlaşma sağlandı. Manchester City, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralık teklifine evet derse, 26 yaşındaki stoper, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı
- 2. Lig'ten Karşıyaka'nın, Eski Oyuncusuna Ödeme Yapmadığı İçin 3 Puanı Silindi
- Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi
- Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu
- Aykut Kocaman'ın Kastettiği Futbolcu Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar