BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMAYA VARDIĞI GOLCÜ CYLE LARİN İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi. Kanadalı golcünün Beşiktaş yöneticileriyle bir araya gelmesi ve son bir görüşme yapması bekleniyor.
Cenk Tosun ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kanadalı futbolcu Cyle Larin İstanbul'da. MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki Larin, siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi.
ATIBA'NIN TEVSİYESİ ÜZERİNE İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Larin'in yarın Beşiktaş yöneticileri ile bir araya gelip son pürüzleri gidermesi bekleniyor. Bilinen üzere Beşiktaş, Larin gibi Kanadalı olan Atiba Hutchinson'ın da tavsiyesiyle Larin'i gündemine getirmiş ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Siyah-beyazlıların MLS ekibi Orlando City ile pazarlıklara devam ettiği ve ufak pürüzler haricinde transferde artık son aşamaya gelindiği biliniyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ise yaptığı açıklamada, Cyle Larin'in transfer listesinde olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Güner, transferin yarın netlik kazanacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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