BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMAYA VARDIĞI DOMAGOJ VİDA, ARALIK AYINDA TAKIMA KATILACAK
Beşiktaş'ın bonservissiz anlaşmaya vardığı Hırvat oyuncu Domagoj Vida, Dinama Kiev'le 9 Aralık'ta oynayacağı maçın ardından, İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.
Beşiktaş'ın devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladığı Domagoj Vida'dan sevindirici bir haber geldi. Dinamo Kiev'in yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle yaz döneminde Vida transferini gerçekleştirmeyen Beşiktaş yönetimi, devre arasını beklemeye koyulmuştu. Vida ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübüyle olan sözleşmesi Ocak ayında sona erecek Hırvat oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.
1 AY ERKEN GELECEK
Devre arasında Beşiktaş'a katılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, takıma daha erken katılacağı öğrenildi. Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık'ta çıkacak olan başarılı stoper ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 7 maça çıkan Vida, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kaynak: haberinburada
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