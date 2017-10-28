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BEŞİKTAŞ'IN ALANYASPOR'U 2-1 YENDİĞİ MAÇTA MEDEL VE LENS OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ


Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 Yendiği Maçta Medel ve Lens Oyuna Girmek İstemedi
Tarih : 28 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 Yendiği Maçta Medel Ve Lens Oyuna Girmek İstemedi(7/10)3

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

MEDEL VE LENS OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istememesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, Necip Uysal'ı sahaya sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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