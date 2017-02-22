

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.







Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Beşiktaş derbisinde hedef mutlak 3 puan. Şampiyonluk yarışı için galibiyet şart." dedi.







Ligde yaşadıkları puan kayıpları sonrası teknik ekipte değişikliğe gittiklerini hatırlatan sarı-kırmızılı yönetici, artık çıkışa geçmek istediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor. Bizim için 6 puanlık bir maç. Üç puan hedefiyle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk