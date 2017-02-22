BEŞİKTAŞ'I YENMEMİZ GEREKİYOR
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu "Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor" diye konuştu
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Beşiktaş derbisinde hedef mutlak 3 puan. Şampiyonluk yarışı için galibiyet şart." dedi.
Ligde yaşadıkları puan kayıpları sonrası teknik ekipte değişikliğe gittiklerini hatırlatan sarı-kırmızılı yönetici, artık çıkışa geçmek istediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor. Bizim için 6 puanlık bir maç. Üç puan hedefiyle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar