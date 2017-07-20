BEŞİKTAŞ'I YENEN SCHALKE, VERİLEN KUPAYLA DALGA GEÇTİ
Çin'de oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'ı yenen Schalke 04, mücadele sonunda verilen kupayla dalga geçti.
Alman ekibi Schalke 04, Çin'de oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti.
Türkçe yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Alman kulübünün resmi Twitter hesabı, özel karşılaşmanın ardından verilen kupaya gönderme yaptı.
Tweet'te "Süper hazırlık maçı. Teşekkürler Beşiktaş. Verdikleri kupa da muhteşem, dev kadar... Size huzurlu bir dönüş ve başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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