BEŞİKTAŞ'I LYON MAÇI ÖNCESİ BEKLEYEN TEHLİKE!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Lyon'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu tarihi karşılaşma öncesi sıkıntıda...
CEZALI VE SAKATLAR
Vincent Aboubakar ve Marcelo'dan cezalı oldukları için faydalanamayacak olan siyah beyazlılar, Adriano'nun önceki günkü çalışmayı sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle yarıda bırakmasıyla sarsıldı. Ayrıca Kartal'da sakatlığı sebebiyle ilk maçı kaçıran Ricardo Quaresma da halen tam anlamıyla iyileşemedi.
YENİ STRATEJİLER
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kurmayları da işte bu sebeplerden ötürü Lyon maçı öncesi endişeli. Adriano'nun yaşadığı beklenmeyen sakatlık ve rövanşta oynamasına kesin gözüyle bakılan Quaresma'nın sağlığına kavuşamamış olması planları alt üst etti. Teknik heyet, bu iki oyuncunun da maçı kaçırma ihtimaline karşın yeni stratejiler oluşturmak üzerine yoğunlaştı.
kaynak:sabah
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