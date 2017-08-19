BEŞİKTAŞ'I KAHREDECEK TRANSFER BİTİYOR
Fenerbahçe 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vardar yenilgisi sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler öncelikle forvete takviye yapma peşinde. Yönetim, Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için çalışmalarını sürdürüyor.
MİLANO'DA GÖRÜŞECEKLER
Takvim'in haberine göre; bir başka aday ise Inter'de top koşturan Stevan Jovetic... 27 yaşındaki Karadağlı golcüyle daha önce de temas kuran Fenerbahçe bu kez transferde kararlı. Jovetic'in menajeri ile Milano'da görüşülecek.
GUİLHERME SİQUEİRA'DA ISRARCI
Fenerbahçe, sol bek transferi için Atletico Madrid'li Guilherme Siqueira'nın da peşini bırakmıyor. Ayrıca Trabzonspor'un da istediği Milan'ın stoperi Gustavo Gomez için de görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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