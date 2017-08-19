Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

BEŞİKTAŞ'I KAHREDECEK TRANSFER BİTİYOR


Beşiktaş'ı kahredecek transfer bitiyor
Tarih : 19 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Beşiktaş'ı Kahredecek Transfer Bitiyor(6/10)2

Fenerbahçe 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vardar yenilgisi sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler öncelikle forvete takviye yapma peşinde. Yönetim, Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için çalışmalarını sürdürüyor.

MİLANO'DA GÖRÜŞECEKLER

Takvim'in haberine göre; bir başka aday ise Inter'de top koşturan Stevan Jovetic... 27 yaşındaki Karadağlı golcüyle daha önce de temas kuran Fenerbahçe bu kez transferde kararlı. Jovetic'in menajeri ile Milano'da görüşülecek.

GUİLHERME SİQUEİRA'DA ISRARCI

Fenerbahçe, sol bek transferi için Atletico Madrid'li Guilherme Siqueira'nın da peşini bırakmıyor. Ayrıca Trabzonspor'un da istediği Milan'ın stoperi Gustavo Gomez için de görüşmeler devam ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  I  Kahredecek  Transfer  Bitiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER