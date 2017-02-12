Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.