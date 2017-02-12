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beşiktaş'ı da gördük

BEŞİKTAŞ'I DA GÖRDÜK

Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.

Tarih : 12 Şubat 2017, 13:19
Puan Ver : Beşiktaş'ı Da Gördük(8/10)8


Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.



 



kaynak:ajansspor








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