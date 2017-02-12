BEŞİKTAŞ'I DA GÖRDÜK
Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.
Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.
kaynak:ajansspor
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