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Beşiktaş'ı 37 Günde Zorlu 9 Maç Bekliyor

BEŞİKTAŞ'I 37 GÜNDE ZORLU 9 MAÇ BEKLİYOR

Bursaspor deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, yoğun bir fikstürün içine girmeye hazırlanıyor.

Tarih : 03 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Beşiktaş'ı 37 Günde Zorlu 9 Maç Bekliyor(7/10)3

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ı Şubat ve Mart ayının başında zorlu bir fikstür bekliyor.

Beşiktaş için 6 Şubat tarihinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile başlayacak yoğun dönem, 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi rövanşındaki Bayern Münih maçına kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLE İKİ KEZ KARŞILAŞABİLİR

Beşiktaş 37 günlük bu süreçte 9 maça çıkacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda tur atlarsa yoğun fikstür içinde kupada Fenerbahçe'nin de Giresunspor'e elemesi halinde ezeli rakibi ile iki kez karşılaşmış olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 37 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ:

6 Şubat, Gençlerbirliği - Beşiktaş

10 Şubat, Beşiktaş - Karabükspor

16 Şubat, Konyaspor - Beşiktaş

20 Şubat, Bayern Münih - Beşiktaş

25 Şubat, Beşiktaş - Fenerbahçe

27/28 Şubat ya da 1 Mart, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı (Giresunspor-Fenerbahçe maçını tur atlayanı)

4 Mart, Trabzonspor - Beşiktaş

11 Mart, Beşiktaş - Gençlerbirliği

14 Mart, Beşiktaş - Bayern Münih

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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