BEŞİKTAŞ'I 37 GÜNDE ZORLU 9 MAÇ BEKLİYOR
Bursaspor deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, yoğun bir fikstürün içine girmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ı Şubat ve Mart ayının başında zorlu bir fikstür bekliyor.
Beşiktaş için 6 Şubat tarihinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile başlayacak yoğun dönem, 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi rövanşındaki Bayern Münih maçına kadar devam edecek.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLE İKİ KEZ KARŞILAŞABİLİR
Beşiktaş 37 günlük bu süreçte 9 maça çıkacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda tur atlarsa yoğun fikstür içinde kupada Fenerbahçe'nin de Giresunspor'e elemesi halinde ezeli rakibi ile iki kez karşılaşmış olacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 37 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ:
6 Şubat, Gençlerbirliği - Beşiktaş
10 Şubat, Beşiktaş - Karabükspor
16 Şubat, Konyaspor - Beşiktaş
20 Şubat, Bayern Münih - Beşiktaş
25 Şubat, Beşiktaş - Fenerbahçe
27/28 Şubat ya da 1 Mart, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı (Giresunspor-Fenerbahçe maçını tur atlayanı)
4 Mart, Trabzonspor - Beşiktaş
11 Mart, Beşiktaş - Gençlerbirliği
14 Mart, Beşiktaş - Bayern Münih
Kaynak: haberinburada
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