BEŞİKTAŞ'A YENİ ADAY!
Kartal, Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'ta forma giyen Eduard Sobol için de temaslara başladı.
Arjantin ekibi Boca Juniors'tan, Fabra'ya yaptığı teklifin de yanıtını bekleyen Siyah-Beyazlılar iki isimden birini renklerine bağlayacak.
Devre arasında eksik bölgelere takviye için dört koldan çalışmalarına devam eden Beşiktaş, önceliği stoper transferine verse de sol bek için de hummalı bir arayış içinde...
Caner Erkin'in sakatlığı sonrası Tosic'in de savunmanın göbeğine kaydırılması nedeniyle bu mevkide Adriano dışında alternatifi kalmayan Siyah-Beyazlılar, Boca Juniorslı Fabra için temaslarını sürdürürken yeni bir ismi daha gündemine aldı.
18 MAÇA ÇIKTI
Kartal'ın kurmayları, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Eduard Sobol için girişimlerini başlattı.
Zorya ile 2017 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenilen 21 yaşındaki futbolcunun, Fabra'dan alınacak yanıta göre sezon sonuna kadar kiralanacağı ifade edildi.Zorya'da bu sezon 18 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, Kanarya ile oynanan iki maça da 11'de başlamış, İstanbul'daki mücadelede ise kırmızı kart görmüştü.
kaynak:habertürk
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