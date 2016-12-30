

Devre arasında eksik bölgelere takviye için dört koldan çalışmalarına devam eden Beşiktaş, önceliği stoper transferine verse de sol bek için de hummalı bir arayış içinde...



Caner Erkin'in sakatlığı sonrası Tosic'in de savunmanın göbeğine kaydırılması nedeniyle bu mevkide Adriano dışında alternatifi kalmayan Siyah-Beyazlılar, Boca Juniorslı Fabra için temaslarını sürdürürken yeni bir ismi daha gündemine aldı.



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Kartal'ın kurmayları, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Eduard Sobol için girişimlerini başlattı.