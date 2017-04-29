BEŞİKTAŞ'A TUR ATTIRMAYIZ
Attığı kafa golü ile F.Bahçe'yi G.Saray önünde zafere taşıyan Josef de Souza, bu maçı hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.
Bein Sports'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, "Oynadığım pozisyon nedeniyle Galatasaray gibi bir takıma gol atmam çok zordu. Buna rağmen golü attım ve gerçek Fenerbahçeli oldum" dedi.
BUNU İSTEMEYİZ
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kendilerini yenip şampiyonluk turu atmak istemesine de değinen Josef, "Bunu istemeyiz. Biz o statta galibiyet alabileceğimizi daha önce herkese gösterdik. Bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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