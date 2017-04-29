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beşiktaş'a tur attırmayız

BEŞİKTAŞ'A TUR ATTIRMAYIZ

Attığı kafa golü ile F.Bahçe'yi G.Saray önünde zafere taşıyan Josef de Souza, bu maçı hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:40
Puan Ver : Beşiktaş'a Tur Attırmayız(5/10)3


Bein Sports'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, "Oynadığım pozisyon nedeniyle Galatasaray gibi bir takıma gol atmam çok zordu. Buna rağmen golü attım ve gerçek Fenerbahçeli oldum" dedi.



BUNU İSTEMEYİZ

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kendilerini yenip şampiyonluk turu atmak istemesine de değinen Josef, "Bunu istemeyiz. Biz o statta galibiyet alabileceğimizi daha önce herkese gösterdik. Bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Beşiktaş  A  Tur  Attırmayız    haber

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