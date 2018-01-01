BEŞİKTAŞ'A TOLGA İÇİN BEKLENMEDİK TEKLİF
İngiliz ekibi West Bromwich, Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki Tolga Zengin'i gözüne kestirdi.
Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi, hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için...
İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Bromwich'in bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.
Sporx'in haberine göre; bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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