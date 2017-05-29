Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.



Ligin 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek, şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı takım taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.







Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar erken saatlerden itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde siyah-beyazlı takımı beklemeye başladı. Gece yarısından sonra İstanbul'a ulaşan Beşiktaş kafilesi havaalanından konvoy eşliğinde Ümraniye'ye gelirken, takımı taşıyan otobüs taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zaman zaman zorluk yaşadı.







kaynak:sabah