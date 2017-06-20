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beşiktaş'a süpriz takas önerisi

BEŞİKTAŞ'A SÜPRİZ TAKAS ÖNERİSİ

Beşiktaş'a, Sırp asıllı İsveçli futbolcu Milosevic'in menajeri Ferhat Çifçi'den sürpriz bir teklif geldi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:49
Puan Ver : Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi(6/10)6


Siyah-beyazlıların hem uzun boylu hem de sol ayaklı bir stoper aradığını bilen gurbetçi menajer; Milosevic'i, Genk'te forma giyen Omar Colley ile takas etmeyi teklif etti.



Menajer Çifçi, 24 yaşındaki 1.92'lik stoperin bu sezon Genk'te mükemmel bir sezon geçirdiğinden bahsetti.



Çiftçi, Milosevic'in üzerine yapılacak 2-3 milyon euro'luk ödemeyle en az 10 yıllık sol stoper ihtiyaçlarının sağlanacağı güvencesini de verdi.



 



kaynak:sabah








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