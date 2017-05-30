

Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Beşiktaş, ön elemelerde seribaşları tur atlarsa 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, 45.840 puanla 4. torbanın ikinci takımı.



Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş'tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan (Celtic, Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkacak.







kaynak:sabah