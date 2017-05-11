Beşiktaş, Pazartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, Atiba ve Demba Ba'dan sevindirici haber geldi.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar kritik müsabaka öncesi sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.







DEMBA BA DÖNDÜ



Sakatlığı sebebiyle özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Demba Ba, bugün takımla birlikte ilk idmanını yaptı. Senegalli oyuncunun fizik kondisyonunun yerinde olduğu gözlenirken, sakatlığını tamamen atlattığı bildirildi. Demba Ba'nın da ikili mücadelelerde güçlü olması Bursaspor maçı öncesi kadroda olabileceğinin sinyallerini verdi.







ATİBA İÇERİDE, TOLGAY DIŞARIDA



Beşiktaş'ta bir diğer sakat futbolculardan Atiba takımla birlikte bugün idmana çıktı. Yaklaşık 10 gündür özel program eşliğinde çalışan tecrübeli futbolcu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Öte yandan Fenerbahçe maçında sakatlanan Tolgay Arslan ise özel program dahilinde çalışırken, tecrübeli orta saha top çalışmalarına başladı. Tolgay'ın yarın takımla birlikte idmanlara başlaması bekleniyor.







kaynak:sabah