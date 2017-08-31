Kadrosunu Barcelona'dan Neymar ile güçlendiren Paris Saint Germain bir bomba daha patlattı. Paris SG, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Monaco'dan Kylian Mbappe transferini de açıkladı.

TOPLAMDA 180 MİLYON EURO!

PSG, gelecek sezona kadar kiraladığı genç golcü için Monaco'ya önümüzdeki sezon 135 milyon Euro bonservis bedeli ve 45 milyon Euro bonus ödeyecek. Mbappe'nin PSG'ye toplam maliyeti 180 milyon euro olacak. Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı da duyuruldu.

Mbappe, Paris SG'nin bu bonservis bedeliyle en pahalı ikinci transferi olacak.

Paris SG'nin en pahalı transferleri

- Neymar, 222 milyon Euro- Mbappe, 135 milyon Euro + 45 milyon Euro- Cavani, 64,5 milyon Euro- Di Maria, 63 milyon Euro- David Luiz, 49,5 milyon Euro

Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla oynadığı 44 maçta 26 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada