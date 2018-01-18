Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Tekmeliği Olduğu Fotoğraf, Maçın Önüne Geçti
İşkur, İşe Yerleştirme Sayısını 1 Milyonun Üzerine Taşıdı
Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu
Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!
Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
Avcı, Giresunspor Maçı Sonrası Konuştu: Lige Odaklanmalıyız
Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu
Beşiktaş'ta Büyük Kriz! Vida'ya Lisans Çıkartılamadı
O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
Galatasaray'a Hayalini Bile Kuramadığı Teklif Geliyor
Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
Düşmana Göz Açtırmayacak! Füze Avcısı'nın Seri Üretimi Başlıyor
Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek
Türkiye, Hes'lerden 8,7 Milyar Lira Kazandı
Usta Oyuncu Göreve Başladığı Sahneden Alkışlarla Uğurlandı
Japonya'da İnanılmaz Kaza! Son Sıradaki Yarışçı Birinci Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Mustafa Cengiz: Yangından Mal Kaçırır Gibi Seçime Gireceğiz

Beşiktaş'a kötü haber! Belçika ekibi transferden vazgeçti

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER! BELÇİKA EKİBİ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Beşiktaş'tan Denys Boyko'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı açıklanan Club Brugge, 29 yaşındaki kalecinin transferinden mali sebepleri öne sürerek vazgeçti.

Tarih : 18 Ocak 2018, 01:00
Puan Ver : Beşiktaş'a Kötü Haber! Belçika Ekibi Transferden Vazgeçti(5/10)1

Beşiktaş'ta Denys Boyko şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kaleciyi bir süre önce Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda resmi açıklama yapmıştı.

MALİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Boyko, transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinden sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer dönemi kapanana kadar Boyku için yeni bir kulüp bulması bekleniyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Dnipro'dan transfer edilen ve siyah-beyazlılara büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Ukraynalı kalecinin sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  A  Kötü  Haber  Belçika  Ekibi  Transferden  Vazgeçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER