Beşiktaş'ta Denys Boyko şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kaleciyi bir süre önce Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda resmi açıklama yapmıştı.

MALİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Boyko, transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinden sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer dönemi kapanana kadar Boyku için yeni bir kulüp bulması bekleniyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Dnipro'dan transfer edilen ve siyah-beyazlılara büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Ukraynalı kalecinin sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

Kaynak: haberinburada