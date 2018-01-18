BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER! BELÇİKA EKİBİ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Beşiktaş'tan Denys Boyko'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı açıklanan Club Brugge, 29 yaşındaki kalecinin transferinden mali sebepleri öne sürerek vazgeçti.
Beşiktaş'ta Denys Boyko şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kaleciyi bir süre önce Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda resmi açıklama yapmıştı.
MALİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ
Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Boyko, transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinden sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın transfer dönemi kapanana kadar Boyku için yeni bir kulüp bulması bekleniyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Dnipro'dan transfer edilen ve siyah-beyazlılara büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Ukraynalı kalecinin sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.
Kaynak: haberinburada
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