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beşiktaş'a israilli rakip

BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ RAKİP

Beşiktaş İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile eşleşti.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:28
Puan Ver : Beşiktaş'a İsrailli Rakip(5/10)7


Beşiktaş İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile eşleşti. İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva sezona Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında Celtic'e elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden Hapoel Be'er Sheva takımı gruptan ikili averajla 2. sırada bitirerek gruptan çıktı. Gubunda 8 puan toplayan İsrail ekibi İtalyan ekibi İnter'i iki maçta da yenerek dikkatleri üzerine çekti.



Başarıları



İsrail ekibinin Avrupa'da hiç bir başarısı yok. Ülke çapında ise Hapoel Be'er Sheva üç şampiyonluğu bulunuyor. 1975 yılında ilk lig şampiyonluğunu kazanan İsrail ekibi üç İsrail Kupası ve bir de İsrail Süper Kupası'nı kazandı. 13. Haftası oynanan İsrail Premier League'ninde şu sanda en yakın rakibine bir maç eksiği olmamasına rağmen yedi puanlık farkla lider durumda.



Kulübün kuruşu



Hapoel Be'er Sheva 1 May 1949 bundan 67 yıl önce kurulmuş bir kulüp. Maçlarını Necef çölünde bulunan 200 bin nüfuslo Beersnheba şehrinde bulunan Turner Stadyumu'nda oynamaktadır. Stat kapasitesi 16.126 kişiliktir.



Hapoel Be'er Sheva takımının teknik direktörlüğünü İsrailli çalıştırıcı Barak Bakhar yapıyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Beşiktaş  A  İsrailli  Rakip    haber

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