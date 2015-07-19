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beşiktaş'a imzayı faksla attı

BEŞİKTAŞ'A İMZAYI FAKSLA ATTI

Beşiktaş, Brezilya'nın Gremio takımında oynayan Rhodolfo'nun sözleşmesini faksla gönderdi.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:40
Puan Ver : Beşiktaş'a İmzayı Faksla Attı(8/10)10


Aradaki saat farkından dolayı bu akşamı bekleyen Beşiktaşlılar, Gremio'nun onay imzalarını göndermesinden sonra Rhodolfo'yu bir iki gün içinde İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrolünden geçirecek. Sambacı ile medya önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Beşiktaş, daha sonra başarılı stoperi takımın Avusturya kampına gönderecek.








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