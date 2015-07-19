BEŞİKTAŞ'A İMZAYI FAKSLA ATTI
Beşiktaş, Brezilya'nın Gremio takımında oynayan Rhodolfo'nun sözleşmesini faksla gönderdi.
Aradaki saat farkından dolayı bu akşamı bekleyen Beşiktaşlılar, Gremio'nun onay imzalarını göndermesinden sonra Rhodolfo'yu bir iki gün içinde İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrolünden geçirecek. Sambacı ile medya önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Beşiktaş, daha sonra başarılı stoperi takımın Avusturya kampına gönderecek.
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