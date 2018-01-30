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Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere

BEŞİKTAŞ'A GİDİYOR DENEN ETO'O, GALATASARAY'LA ANLAŞMAK ÜZERE

İsmi Beşiktaş'la anılan Kamerunlu golcü Eto'o, forvet arayan Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın.

Tarih : 30 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere(8/10)4

Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.

3 OYUNCU ARTI PARA

Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak.

LOVE OLMAYINCA ETO'O

Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı.

ETO'O 1,5 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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