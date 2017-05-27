Borsada Endeksten İki Sıfır Atılıyor
Usta'dan Transfer İtirafı: Onu İstiyorum
Beşiktaş'a Emre Mor Teklifi!
45 Terörist Öldürüldü
Mustafa Ceceli Ayrılığın Perde Arkasını Anlattı
Trump, Bu Kez Eşinin Elini Tutabildi
Samsung Galaxy S9 İçin Hazırlıklar Başladı
Apple Yeni Nesil Ekran Üretimine Başlıyor
Cisco Ve Microsoft Iot İçin Neler Yapıyor?
Sony Bu Yıl İçin Planlarını Açıkladı
Moto G5S Plus İlk Kez Görüldü
Çocuklar Kendi Oyunlarını Yaratıyor!
Tendürek'te İşlem Tamam
Telefon Rehberiniz Silinse De Yedeği Lifebox 'ta Güvende
Beşiktaş'ın Transfer Etmek İstediği Rooney'den Mesaj Var
Borsa Kazandırdı, Altın Ve Döviz Kaybettirdi
Araçlarda Lastik Ne Zaman Değiştirilmeli?
Fransa'dan Türk Ürününe Yasak
Deniz Seki İle Faruk Salman Ayrıldı İddiası
Chiriches'e 5 Milyon Euro

beşiktaş'a emre mor teklifi!

BEŞİKTAŞ'A EMRE MOR TEKLİFİ!

Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Emre Mor'u menajerler, Beşiktaş'a önerdi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Alman ekibinde problemli bir dönem geçiren milli futbolcunun transferine temkinli yaklaşıyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 10:21
Puan Ver : Beşiktaş'a Emre Mor Teklifi!(9/10)7


Emre Mor, Nordsjaelland forması giydiği dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, siyah-beyazlılar, genç yıldız adayı için 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra 9 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman kulübünde çalkantılı bir yıl geçiren, hocası Thomas Tuchel'le de sorunlar yaşayan Emre için Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi. Siyah beyazlılarla temasa geçen menajerler, "Dortmund Emre'yi satmayı düşünüyor, almayı ister misiniz?" diye sordu. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Dortmund'da problemli bir dönem geçirmesinden dolayı Emre Mor teklifine temkinli yaklaştı.



GÜNEŞ'İN FİKRİNİ ALACAKLAR



Yönetimin aklında iki soru işareti var: 1-Borussia Dortmund büyük bir bedel ödeyerek aldığı böyle bir yeteneği neden satıyor? Acaba bizim bilmediğimiz başka sıkıntılı durumlar mı var? 2- Emre'yi kiralık olarak kadromuza katabiliriz ancak bonservis bedeli ödeyerek transfer etmek risk olmaz mı? Bu soruların cevabını arayan siyah-beyazlılar, teklife olumsuz yanıt vermese de belli bir mesafede kaldı. Beşiktaşlı yöneticilerin, teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alıp, genç oyuncunun transferini değerlendireceği öğrenildi.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Beşiktaş  A  Emre  Mor  Teklifi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER