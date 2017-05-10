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beşiktaş'a büyük haksızlık yapılıyor

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:18
Puan Ver : Beşiktaş'a Büyük Haksızlık Yapılıyor(8/10)7


TMOK ve EOC'nin yanı sıra futbola olan yakınlığı ve ilgisi ile bilinen Hasan Arat, EURO 2024 adaylığı, Süper Lig şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.



"EURO 2024'U ALMAMIZ İÇİN SAFLARI SIKLAŞTIRMADA FAYDA VAR"



Türkiye'nin 2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına adaylığı ile ilgili olarak Hasan Arat şunları söyledi:



"Ülkelerin bu tip organizasyonlara aday olması için bir kere her şeyden önce kendine güvenmesi gerekir. Türkiye kendine güveniyor. Tesislerim var diyor, altyapım hazır diyor, ekonomim buna müsait diyor, dolasıyla Türkiye bu tip organizasyonlara aday olmayı hak ediyor. Bizim İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığımızı finalde Tokyo'ya kaptırmamız çok siyasi nedenler sebebi ile oldu. Ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik durumlar artı başka faktörler devreye girdi. İstanbul bunu hak etmişti umarım EURO 2024'ü Türkiye kazanır. Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yaparız. Rakip kim olursa olsun Türkiye bugün dünyada önemli bir ülke, önemli bir futbol ülkesi ve kazanması içinde el birliği ile destek vermemiz lazım. Türkiye bu tip bir organizasyonu kesinlikle yapabilir çünkü daha önce yapan ülkelere baktığımız zaman çok gerimizde olan ülkelerde var. Umarım gene politik bir tercih olmaz. Yani bizim Türkiye olarak sıkıntı çektiğimiz şeyler Avrupa'da politik tercihlerin aleyhimizde kullanılması. Bunu olimpiyatlarda yaşadık, futbolda yaşanmaması içinde kendimizi çok iyi anlatıp safları sıklaştırmada fayda var" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  A  Büyük  Haksızlık  Yapılıyor    haber

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