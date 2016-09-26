

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ / PDY Terör Örgütünün Boğaziçi Eyalet Sorumlusu oldukları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 farklı ilde gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi, bazı dökümanlara el konuldu.







SUÇLAMA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK







Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün Boğaziçi Eyalet Bölgesi olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçelerinin sorumlu eyalet imamları oldukları iddia ediliyor. Şüpheliler hakkında "Terör örgütü FETÖ / PDY üyesi omak " suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.