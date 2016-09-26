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beşiktaş'a alman hakem

BEŞİKTAŞ'A ALMAN HAKEM

FETÖ'nün İstanbul'u Anadolu Eyaleti, Suriçi Eyaleti, Surdışı Eyaleti ve Boğaziçi Eyaleti şeklinde 4'e ayırdığı tespit edildi.

Tarih : 26 Eylül 2016, 15:51
Puan Ver : Beşiktaş'a Alman Hakem(0/10)


15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ / PDY Terör Örgütünün Boğaziçi Eyalet Sorumlusu oldukları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 farklı ilde gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi, bazı dökümanlara el konuldu.



SUÇLAMA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK



Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün Boğaziçi Eyalet Bölgesi olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçelerinin sorumlu eyalet imamları oldukları iddia ediliyor. Şüpheliler hakkında "Terör örgütü FETÖ / PDY üyesi omak " suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.








Etiketler: Beşiktaş  A  Alman  Hakem    haber

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