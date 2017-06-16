BEŞİKTAŞ'A 120 MİLYONLUK GOLCÜ!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla yol almak için çok daha güçlü bir kadro kurmanın yollarını arayan Beşiktaş, en büyük bombayı golcü transferinde patlatmakta kararlı.
Listesinde birçok dünya yıldızını barındıran Kartal'ın son gözdesinin, Milan'dan Carlos Bacca olduğu ortaya çıktı. Hatta Siyah-Beyazlılar'ın aracılar vasıtasıyla İtalyan devinin kapısını çalıp şartları araştırdığı da gelen haberler arasında.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
Bacca konusunda Kartal'ın eli hayli güçlü. Çünkü Milan Kulübü'nün yetkilileri daha önce Trabzonspor'un teklifine, "Evet, yeni bir yapılanma içindeyiz ve oyuncumuzu kiralamak istiyoruz. Ancak siz de takdir edersiniz ki, yakından takip edeceğimiz, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma düşünüyoruz" yanıtını vermişti.
MENAJERİ DE KAPILARI AÇTI
2015'te Sevilla'dan Milan'a 30 milyon Euro'ya (120 milyon TL) transfer olan Kolombiyalının menajeri Sergio Barilla da oyuncusunun planları hakkında net konuştu. "Avrupa'dan ciddi teklifler var" diyen Barilla, "Bacca'nın önceliği kesinlikle para değil. Amacı sürekli oynayabileceği, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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