BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA YARI FİNALDE
Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbiliği'ni 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.
PEKTEMEK SKORU BELİRLEDİ
İstanbul'da oynanan ilk kaşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş rövanş maçını da Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 kazandı.
NECİP OYUNDAN ATILDI
Beşiktaş'ta Necip Uysal ikinci yarının 71. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve hakem Özgür Yankaya tarafından oyundan atıldı.
Kaynak: haberinburada
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