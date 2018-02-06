Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde
Ümit Özat İle Şenol Güneş Türkiye Kupası Maçında Tokalaşmadı
Sağlık Bakanlığına 2018 Yılında 56 Bin Personel Alınacak
Volkan Babacan'dan Hatay'a Anlamlı Ziyaret
3 Gün Hapis Yatan Seren'i Cezaevi Çıkışı Basın Ordusu Karşıladı
Cezaevinden Canlı Yayına! Seren, Şovlarıyla İzleyiciye Pes Dedirtti
Romantik Alişan! Sevgilisi İçin Kaleme Aldığı Satırlar Olay Oldu
Uma Thurman, Maruz Kaldığı Cinsel Saldırıyı Tüm Çıplaklığıyla Anlattı
Aileler Dikkat! Birçok Ürüne Yasak Geliyor
Bakanlıktan Topkapı Sarayı İçin Mini Etek Ve Şort Uyarısı
Galatasaray, Chp Parti Meclisine Seçilen Üyenin İstifasını İstedi
İş Adamları İş Stresinden Kurtulmak İçin Edremit'e Göç Ediyor
Fenerbahçeli Yönetici Tahir Sarıoğlu Hayatını Kaybetti
Kipa'nın Borsa Kotundan Çıkma Kararı Reddedildi
Samsung'un Varisi Lee Serbest Kaldı
Yabancılar, Enerjisa Hisselerini Kapıştı!
Hakeme Küfür Eden Emre'ye Ağır Ceza Yolda
Zonguldaklı Taraftarlar, Engin Baytar'ı İzlemek İçin Stada Koştu
Finans Uzmanından Türk Yatırımcılara Sanal Para Uyarısı
Atatürk Havalimanı'nı Yarıyıl Tatilinde 3 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA YARI FİNALDE

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale yükseldi.

Tarih : 06 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbiliği'ni 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

PEKTEMEK SKORU BELİRLEDİ

İstanbul'da oynanan ilk kaşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş rövanş maçını da Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 kazandı.

NECİP OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş'ta Necip Uysal ikinci yarının 71. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve hakem Özgür Yankaya tarafından oyundan atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Ziraat  Türkiye  Kupasında  Yarı  Finalde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER