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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, 4-1'in rövanşında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olsa da bir üst tura yükselmeyi başardı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 04:20
Puan Ver : Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, ilk maçta sahasında 4-1 yendiği Osmanlıspor ile rövanş maçında Ankara'da Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Osmanlıspor'a 2-1 yenilmesine rağmen, çeyrek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ MUSTAFA PEKTEMEK'TEN GELDİ

Yavaş bir tempoda geçen maçta Beşiktaş'ın tek golü, 83. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Sol kanattan Jeremain Lens'in ortasına iyi yükselen Pektemek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu gole 3 dakika sonra cevap veren Osmanlıspor, 86. dakikada Sokol Cikalleshi'nin golüyle maça dengeyi getirdi. Ev sahibi ekip, 2 dakika sonra ise galibiyet golüne ulaştı. Kazanılan penaltıda Sokol Cikalleshi, panenka vuruşla kaleci Tolga Zengin'i mağlup edip kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maçı Osmanlıspor, 2-1 kazandı ancak son 16 turunda kupaya veda etti. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş ise adını çeyrek finale yazdırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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