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beşiktaş, yunanistan'da avantaj peşinde

BEŞİKTAŞ, YUNANİSTAN'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Tarih : 08 Mart 2017, 12:03
Puan Ver : Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde(5/10)3


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.



Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.



Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.



Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.



Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.



 



kaynak:sabah








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