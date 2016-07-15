

Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı transferlerde payı bulunan Dış İlişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları, görevinden istifa etti.







Torunoğulları, menajer Ahmet Bulut ile Mario Gomez transferiyle ilgili iddialarına geçtiğimiz hafta yanıt vermişti. Açıklamada şu ifadelere yer almıştı:







"Kulübüm ve sayın başkanımız da bu konuyla ilgili illa bir açıklama yapacaktır. Bu şahısla ilgili, Mario Gomez'in henüz imza atmama nedeni başta olmak üzere, anlatılacak pek çok konu olmasına karşın; bugüne kadar gösterdiğim tutumuma devam edip, Beşiktaş yöneticisi olarak bir menajer ile ne kendi adıma ne de kulübüm adına herhangi bir polemiğe girmeyeceğim. Kişisel hırsları hiçbir zaman mantığının önüne geçmeyen ve Beşiktaş'a hizmet etmekten başka bir niyeti olmayan biri olarak bir gün Beşiktaş'taki görevimle ilgili bir karar almam gerekirse de bunu, her zaman iyi iletişimde olduğum sayın başkanımız ile görüşüp alırım."







ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?







21 Nisan 1964'te Kars'ta doğan işadamı Erdal Torunoğulları, üniversite mezunu, evli ve 3 çocuk babasıdır.







1988'de Hollanda'ya yerleşen Torunoğulları, bu ülkede ticaret hayatıma başlamıştır. 25 ülkede 32 firmayla faaliyetlerine devam eden Edelstaal Group'un Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.







Edelstaal Group, aile firması olup, farklı sektörlerde İngilizler, Hollandalılar ve İtalyanlar'la ortaklıkları vardır. Asil üye olarak listede yer almaktadır.