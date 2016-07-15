O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş yönetiminde istifa

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE İSTİFA

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları görevinden istifa etti.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 11:17
Puan Ver : Beşiktaş Yönetiminde İstifa(6/10)5


Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı transferlerde payı bulunan Dış İlişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları, görevinden istifa etti.



Torunoğulları, menajer Ahmet Bulut ile Mario Gomez transferiyle ilgili iddialarına geçtiğimiz hafta yanıt vermişti. Açıklamada şu ifadelere yer almıştı:



"Kulübüm ve sayın başkanımız da bu konuyla ilgili illa bir açıklama yapacaktır. Bu şahısla ilgili, Mario Gomez'in henüz imza atmama nedeni başta olmak üzere, anlatılacak pek çok konu olmasına karşın; bugüne kadar gösterdiğim tutumuma devam edip, Beşiktaş yöneticisi olarak bir menajer ile ne kendi adıma ne de kulübüm adına herhangi bir polemiğe girmeyeceğim. Kişisel hırsları hiçbir zaman mantığının önüne geçmeyen ve Beşiktaş'a hizmet etmekten başka bir niyeti olmayan biri olarak bir gün Beşiktaş'taki görevimle ilgili bir karar almam gerekirse de bunu, her zaman iyi iletişimde olduğum sayın başkanımız ile görüşüp alırım."



ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?



21 Nisan 1964'te Kars'ta doğan işadamı Erdal Torunoğulları, üniversite mezunu, evli ve 3 çocuk babasıdır.



1988'de Hollanda'ya yerleşen Torunoğulları, bu ülkede ticaret hayatıma başlamıştır. 25 ülkede 32 firmayla faaliyetlerine devam eden Edelstaal Group'un Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.



Edelstaal Group, aile firması olup, farklı sektörlerde İngilizler, Hollandalılar ve İtalyanlar'la ortaklıkları vardır. Asil üye olarak listede yer almaktadır.







Etiketler: Beşiktaş  Yönetiminde  İstifa    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER