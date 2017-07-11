Tunceli'de Ele Geçirildi: Tam 100 Kilo!
Roma Döneminden Kalan Mezar Odası Definecilerin Talanına Uğradı
Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı
Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
Kamyonetle Jandarma Aracı Çarpıştı: 1 Şehit, 3'ü Asker 7 Yaralı
Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
Oyuncu Necmi Yapıcı Ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı
İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
Dayak Yedi, Felç Kaldı, Yoğun Bakımda Hapis Cezasını Çekiyor
Özge, Denizde Yeni Bir Akım Başlattı
Karadenizli Turizmci Körfez'den Gelen Turisti Kaybetme Endişesi Yaşıyor
Titan Yeniden Hortladı! 30 Bin Kişi Dolandırıldı!
Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı
Antalyasporlu Eto'o, Marsilya'dan 2 Yıllık 8 Milyon Euro İstedi
G.Saray Teknik Direktörü, "Kalıyorum" Diyen Sneijder'i İstemiyor
Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı
Ali Ağaoğlu, Özel Yatında Sevgilisiyle Denizin Tadını Çıkardı
Mustafa Ceceli Selin İmer'le Gözlerden Irak Bir Nikahla Dünya Evine Girdi

Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞEN TUNÇ UNCU'NUN AİLESİNE EV ALDI

Beşiktaş Yönetimi, Bursaspor maçı sonrasında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev aldı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı(7/10)3

Beşiktaş aynı saldırıda şehit düşen Beşiktaşlı Özel Güvenlik Müdürü Vefa Karakurdu'na da şampiyonluk kutlamalarında 'Vefa'sını' gösterdi. Başkan Fikrer Orman, Zonguldak'taki şampiyonluk kutlamalarına bizzat katılmış ve ailesini ziyaret etmişti. Orman ardından Vefa Karakurdu'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte şampiyonluk kupasını mezarına kadar götürmüştü.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan karşılaşmadan sonra alçak terör saldırısında 46 kişi şehit oldu. Bu şehitlerden biri de Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'ydu. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan ve Kartal Yuvası'nda işe girmek için büyük uğraş veren Tunç Uncu'nun şehit edilmesiyle, yürek yakan hikayesi de ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, günlerce hastanelerde şehitlerinin yardımına koştu, yakınlarının acılarını paylaştı. Sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.

FİKRET ORMAN: EV ALMAYA KARAR VERDİK

Tunç Uncu'nun cenaze töreninde ortaya çıkan drama bir de oturduğu evin harabe görüntüleri eklenince, Beşiktaş yönetiminden tarihi bir jest geldi. Başkan Fikret Orman, o manzara karşısında, "Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılmasıyla ilgili bir talep vardı. Ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik" açıklaması yaptı. Beşiktaş ayrıca Konyaspor maçının gelirini de şehitlerin ailelerine bağışlamıştı. İşte bu ev sözünün üzerinden epey zaman geçince, "Beşiktaş sözünü tutmadı" söylentileri ortaya atılmaya başlandı. Olayla ilgili bilgi ve gelişmelere ise Akşam gazetesi ulaştı.

ANNE BEYLİKDÜZÜ'NDE EV BEĞENDİ

Beşiktaş yönetimi ev sözünü hemen yerine getirmek istiyordu. Ancak Tunç Uncu'nun annesi Beylikdüzü'ndeki bir siteden ev beğendi. Ev yapım aşamasında olduğu için bir süre beklenmek durumunda kalındı. Beşiktaş yönetimi de bu evin satın alınması için karar verdi ve taksitlerini ödemeye başladı. Bu defa da evin tapusunun kimin üzerine olacağı sorunu ortaya çıktı. Yönetim bu konuda da hassas davrandı.

YÖNETİM KARARIYLA TAPU ANNEYE

Yönetim, evin tapusunun anne Kadriye Uncu'nun adına tescil edilmesini kararlaştırdı. Bu yapılırken aileden de gerekli onaylar alındı. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantılarda, konuyu yönetim kurulu defterine de kayıt olarak düşecek ve Tunç Uncu'nun annesine tapu teslim edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Yönetimi  Terör  Saldırısında  Şehit  Düşen  Tunç  Uncu  Nun  Ailesine  Ev  
Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER